"Le PSG contre Chelsea ? Il pourrait y avoir un blocage mental"

Depuis mercredi soir, on connait l’ensemble des qualifiés pour les 8es de finale de la Ligue des Champions. Le Bayern Munich et Chelsea ont décroché les derniers tickets pour les quarts de finale, complétant ainsi le tableau du Top 8.

Les Blues ont remporté leur double confrontation face à l’Atlético Madrid sans encaisser le moindre but (1-0, 2-0). Ils ne font pas partie des favoris pour le sacre final, mais c’est une équipe qui a des atouts à faire valoir. Et elle pourrait opposer des problèmes à son futur opposant.

Le PSG pourrait se dresser sur le chemin des Londoniens. Cela assurerait de belles retrouvailles entre l’équipe francilienne, son ancien coach Thomas Tuchel et aussi Thiago Silva. L’Allemand était resté deux ans du côté du Parc avant de se faire débarquer et se faire remplacer par Mauricio Pochettino. Quant au Monstro, il était resté huit ans dans la capitale française.

« Il y aura une envie de revanche »

La perspective d’un tel duel pourrait enthousiasmer plus d’un, mais il se peut aussi que cela inhibe les Parisiens. C’est en tous les cas ce que pense Jérôme Rothen, l’ancien milieu de terrain de l’équipe. Au micro de 'RMC', il a déclaré qu’il était préférable d’éviter cet adversaire. « Il ne faudra pas jouer avec le frein à main, mais vous imaginez si on perd contre notre ancien entraîneur et notre ancien joueur et capitaine emblématique ? Ça ferait un peu tâche. Il pourrait y avoir un blocage mental sur ce match-là, donc si on pouvait éviter Chelsea, ce ne serait pas plus mal. Je préfèrerais que l’on se le réserve, pourquoi pas, sur une demi-finale ou une finale », a-t-il déclaré.

L’ancien international français redoute également un esprit revanchard chez les anciens du PSG dans le camp des Blues : « Le facteur Tuchel sera important. Parce que jouer son ancien coach, qui était encore en poste il y a même pas trois mois, il y aura probablement une envie de revanche. Il y aura Thiago Silva aussi dans l’équipe. Cela peut exciter d’autant plus les joueurs de Chelsea pour faire mieux que rivaliser avec le PSG. »

Tuchel s’est exprimé dès mercredi sur la possibilité de retrouver ses anciens protégés. Il a admis que cela ne l’enchantait pas plus que cela en raison de la puissance que le PSG dégage. « Retrouver le PSG en quart ? Je ne suis pas sûr (rires) ! Ils sont très forts, je les connais bien mais on doit attendre, a-t-il confié sur 'RMC'. On doit attendre, c'est toujours un moment avec du suspense et on ne peut pas changer (...) Nous sommes une équipe toujours capable de trouver une solution offensive et de combattre, nous sommes prêts à souffrir".