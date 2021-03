Le PSG croit aux présences de Neymar, Di María et Verratti contre le Barça

Le PSG se méfie du FC Barcelone en Ligue des champions. Malgré le match remporté au Camp Nou sur le score de 1-4 qui lui donne beaucoup de chances d'être présent en quarts de finale, le club parisien veut récupérer ses cadres avant la deuxième manche contre les 'blaugrana'.

Neymar, qui n'a pas disputé le match aller contre son ancienne équipe s'est dit triste de ne pas avoir été présent pour le rendez-vous le plus attendu de la saison. Mais bonne nouvelle pour le Brésilien, il a de grandes chances d'être titulaire pour le choc retour contre les hommes de Koeman.

L'attaquant brésilien s'est entrainé avec ballon au sein du groupe, même s'il ne s'est pas encore entrainé à haute intensité. Il ne forcera pas lors des séances d'entrainement mais augmentera l'intensité de ses efforts jusqu'au jour du match.

Pour le plus grand bonheur du PSG, Neymar n'est pas le seul à être sur le retour. Di María, qui n'a pas pu être présent à l'aller non plus, est presque remis et pourrait jouer contre Brest en 16e de finale de Coupe de France.

Pochettino récupèrera très prochainement Verratti. L'Italien a repris l'entrainement et mais sera ménagé pour ne pas prendre de risquer et s'assurer de sa disponibilité pour le match de Ligue des champions contre le Barça.