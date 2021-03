Le PSG croit en ses chances de recruter Messi

Le huitième de finale de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone est terminé mais cela n'a pas mis fin aux rumeurs sur l'avenir de Messi. Marcelo Bechler, journaliste brésilien réputé, a apporté de nouvelles informations sur l'intérêt du PSG pour l'Argentin.

Le journaliste sportif affirme que le club parisien se verrait capable, de par son projet financier et footballistique, de s'offrir l'Argentin. Le club serait selon lui le mieux placé pour convaincre le capitaine du Barça.

À cette information, Bechler ajoute que l'un des joueurs de l'effectif de Pochettino, sans révéler le nom de celui-ci, aurait déclaré après le match retour de la Ligue des champions : "C'était la dernière fois en tant qu'adversaire." Les joueurs du vestiaire parisien seraient donc eux aussi très confiants quant à la possibilité d'attirer Messi cet été.

Mais il ne faut pas oublier que tout pourrait changer après l'élection de Joan Laporta au poste de président du FC Barcelone. Bartomeu était l'une des raisons du mal-être de Messi à Barcelone l'été dernier, et Laporta n'a jamais caché qu'il voulait convaincre le numéro 10 de rester au club.

Mais Messi n'a plus que six mois de contrat, et le Barça ne peut empêcher le club parisien de négocier avec l'Argentin si celui-ci le souhaite. Le PSG devra proposer une offre assez convaincante pour amener Leo Messi à réfléchir à son avenir. Mais selon Bechler, les Parisiens seraient confiants.