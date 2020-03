Le PSG dit non à Neymar et Mbappé pour les JO

Nombreuses sont les stars du football qui aimeraient bien aller jouer les Jeux Olympiques cet été avec leur pays. Mohamed Salah, Sergio Ramos... et Kylian Mbappé et Neymar Junior. Cependant, les deux joueurs, qui sont en plus de cela les deux stars d'une même équipe, savaient que ce ne serait pas facile.

Le champion du monde fait partie de la pré-liste des joueurs appelés à participer aux prochaines JO à Tokyo, cet été. Mais selon 'L'Équipe', le club parisien aurait écrit à la FFF pour lui faire part de son opposition quant à la participation de Mbappé. Et le PSG aurait fait la même chose avec le Brésil pour Neymar.

Alors que Sylvain Ripoll a fait savoir son intention de compter sur le buteur parisien, le PSG, voyant surtout un manque de repos essentiel pour le Français cet été qui va enchainer l'Euro et les JO, en plein préparation estivale, a préféré refuser.

Le club de la capitale aurait adressé une lettre à la fédération pour lui signifier son désaccord avec cette décision. Idem pour Neymar, le PSG ne veut pas risquer leur blessure et compte bien leur offrir du repos.

Il faut rappeler que les JO ne sont pas une compétition organisée par la FIFA, et donc que les clubs n'ont aucune obligation de libérer leurs joueurs. À voir toutefois si les joueurs concernés et leur entourage sont sur la même longueur d'ondes que le club. Rien n'est moins sûr...