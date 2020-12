Le PSG donne des nouvelles de Neymar !

Après une grosse faute de Thiago Mendes, Neymar n'a pas pu se relever contre l'OL dimanche lors du choc de la Ligue 1. En larmes, l'international brésilien est resté au sol, se tordant de douleurs à la cheville, ce qui prévoyait le pire.

Le PSG a tenu à communiquer sur l'état de santé de son joueur et annonce un bilan médical positif : "Le bilan clinique et radiologique de Neymar JR, dans les suites du mécanisme d’entorse de la cheville gauche survenue hier soir, est rassurant. Un nouveau point et des nouveaux examens seront effectués dans 48 heures "