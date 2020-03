"Le PSG est plus fort et en plus il a joué samedi"

L'Olympique Lyonnais a remporté son derby contre Saint-Étienne ce dimanche soir en Ligue 1 et va enchaîner mercredi avec une demi-finale de Coupe de France contre le Paris Saint-Germain.

Une demi-finale lors de laquelle les Parisiens arriveront avec un peu plus de 24 heures de repos de plus, une chose que Jean-Michel Aulas n'a pas aimé.

Le président de Lyon s'est confié devant les journalistes sur le sujet et a pris l'exemple du Olympique Lyonnais - Paris Saint-Germain qui aura lieu juste après un rassemblement de l'équipe de France.

"Le PSG est nettement plus fort. En plus, il a joué samedi. Mais c’est la tradition avec Lyon. Pour les féminines, on veut nous faire jouer un match décisif pour le championnat trois jours après un match de nos internationales au fin fond des Etats-Unis, ce qui est un scandale absolu. Quand on joue un titre de champion de France avec une contrainte très supérieure pour l’une des deux équipes, ce n’est pas très bien sur le plan de l’éthique. On me bâillonnera peut-être, mais je parlerai quand même", a-t-il lâché.