Le PSG et Everton dans une lutte feroce pour Pellegrini

Lorenzo Pellegrini est tout proche de quitter Rome. Si, il y a quelques mois, on parlait de son éventuelle arrivée au Paris Saint-Germain, aujourd'hui, la presse évoque un transfert vers Everton.

Les deux équipes auraient été intéressées par le milieu de terrain de 23 ans, qui a été formé à l'AS Roma, et ne connaît pas d'autre compétition que la Serie A.

Il a joué 24 matches cette saison et a fourni dix passes décisives.

Le journaliste Nicolò Schira, expert dans le mercato italien, a publié sur son compte Twitter officiel l'intérêt des Français et des Anglais pour Pellegrini, un joueur qui pourrait être vendu pour 30 millions d'euros.

#PSG and #Everton are interested in #Roma midfielder Lorenzo #Pellegrini. The two clubs are ready to pay his release clause (€30M payable in two installments of 15). #transfers #EFC