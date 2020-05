Le PSG et l'OL menacent de boycotter le retour de la Ligue des Champions

Ces dernières heures, les dates du retour de la Ligue des Champions ont été révélés, bien que démenties quelques heures plus tard. Des dates qui n'ont pas vraiment plu aux clubs français.

Que la Ligue des Champions revienne ou non le 07 août prochain ou non, l'UEFA devra reprendre la compétition en août. Et cela obligera le PSG et Lyon à rejouer la C1, sans avoir jouer le moindre match jusque-là.

Les deux clubs considèrent qu'ils partiraient avec un désavantage par rapport aux autres équipes européennes, qui en principe, auront repris leurs championnats entre juin et juillet.

"Le match contre la Juventus est confirmé le 7 août, à Turin et à huis clos. Si les recours n’aboutissent pas, c’est envoyer Lyon et Paris se faire massacrer par des équipes qui auront une préparation que les autres n’ont pas", avait déclaré Jean-Michel Aulas à 'RTL'.