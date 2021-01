Le PSG fait sa rentrée ce dimanche avec Pochettino

Le PSG fait sa rentrée ce dimanche. Une rentrée pas comme les autres avec un nouvel entraîneur : Mauricio Pochettino. Arrivé au centre d’entraînement (Saint-Germain en Laye) en fin de matinée, le successeur de Thomas Tuchel a pu rencontrer ses joueurs, dont Neymar et Kylian Mbappé, tous deux présents pour la reprise.

Attendus au plus tard pour 14h45, les joueurs parisiens se sont suivis les uns après les autres. Certains sont arrivés avec leur propre voiture, d’autres accompagnés d’un chauffeur à bord de vans et autres «Viano ». Quelques joueurs, comme Ander Herrera, Danilo Pereira et Pablo Sarabia ont pris le temps de s’arrêter pour signer des autographes à la petite dizaine de supporters venus accueillir l’escouade "Rouge & Bleu".

Sur place dès 12h30, Rafinha Alcantara a été le premier à pouvoir saluer son nouveau coach, Mauricio Pochettino, mais l’ancien Barcelonais a quitté les lieux peu avant 14 h sans que la raison de son départ ne soit connue pour l’instant. Keylor Navas, lui, a été le dernier à retrouver le groupe, arrivant même avec cinq petites minutes de retard.

Notons que Zoumana Camara, respectivement adjoint de Laurent Blanc, Unai Emery et Thomas Tuchel, était bien présent au Camp des Loges ce dimanche. L'avenir de l'ancien défenseur reste à clarifier alors que la première séance de Pochettino est prévue aux alentours de 16 heures.