Le PSG inquiÃ¨te Lizarazu

À l'instar de beaucoup de spécialistes du football, Bixente Lizarazu se montre préoccupé par le visage très décevant affiché par le Paris Saint-Germain face au FC Barcelone mercredi en 8es de finale retour de la Ligue des Champions (1-1).

L'ancien champion du monde s'est d'ailleurs fendu d'un avetissement en bonne et due forme, adressé au champion de France.

"Il y a eu un petit moment de panique quand il y a eu ce fameux pénalty de Messi. Heureusement que derrière il y a eu l’arrêt de Navas, mais ce match n’a pas été du tout maîtrisé. Le PSG n’a pas réussi à faire 3 passes d’affilée, il a été dominé techniquement et au milieu de terrain.", a analysé "Liza" au micro de l'émission dominicale.

"Et la clé est là, le thermomètre de cette équipe pour moi, c’est le milieu de terrain avec un joueur de classe mondiale, Marco Verratti, et quand il n’est pas bien comme c’était le cas au match retour, le PSG perd le contrôle du jeu", a encore estimé l'ancien défenseur du Bayern Munich notamment.

"Je trouve que c’est là que le PSG doit se renforcer, au milieu de terrain en trouvant des joueurs qui savent défendre parce que Paris est une équipe qui sait attaquer, mais qui n’aime pas défendre. Quand ils sont dominés techniquement, ils se retrouvent dans une position où ils ne sont pas à l’aise", estime encore Lizarazu.

"Ensuite, pour terminer, c’est la constance au plus haut niveau. Pour gagner la Ligue des Champions, il ne faut pas rater de matchs. Là, ils s’en sortent parce que le match aller était extraordinaire", a encore disséqué le Basque.

Les matchs importants s'enchaînent pour le PSG. La qualification en quarts de finale de la Ligue des champions à peine en poche, les Parisiens doivent affronter Nantes ce dimanche pour la 29e journée de championnat.

"Cela va être très difficile contre Nantes. C'est dur après le Barça d'enchaîner, on l'a vu contre Monaco. On doit enchaîner. On n'a pas d'excuses, nous voulons gagner", a pourtant lancé Mauricio Pochettino ce samedi en conférence de presse.

"C'est un match difficile et très important pour nous. Ce n'est pas un piège car nous sommes avertis de la situation. C'est important, après une telle réussite pour le club, d'enchaîner. On sait que ce sera un match difficile et on doit avoir de la fraîcheur pour obtenir la victoire."