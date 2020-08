Le PSG ne se voit pas recruter Messi

Leo Messi a demandé au FC Barcelone de le laisser partir après une année de trop en Catalogne et tout le monde s'attend à voir le joueur argentin rejoindre un autre grand club européen.

Les rumeurs devraient se multiplier dans les prochains jours concernant le possible futur club du sextuple Ballon d'Or, alors que de nombreux clubs font partie des options pour le moment.

Manchester City et le Paris Saint-Germain étaient les deux clubs les plus cités lors des dernières heures. Les Citizens en raison de la présence dePep Guardiola, et le PSG en raison de la présence de Neymar et de plusieurs coéquipiers de sélection de l'Argentin.

Cependant, le PSG ne devrait pas entrer dans la course pour le transfert de la Pulga. Selon les dernières informations de 'Marca', le club parisien ne se voit pas comme un concurrent pour le transfert de Messi et ne devrait faire aucune tentative.

Le PSG a besoin de renforts à d'autres postes comme un défenseur latéral droit, un milieu de terrain pour remplacer un Marquinhos qui devrait reprendre sa place en défense, ou encore un attaquant pour pallier le départ de Choupo-Moting.

Le club parisien n'aurait pas l'intention de faire des folies pour recruter Leo Messi, et encore moins après avoir déjà dépensé 50 millions d'euros pour boucler le transfert de Mauro Icardi cet été. Sans oublier qu'assumer les salaires de Neymar, Kylian Mbappé et Messi à la fois pourrait mettre en danger l'économie du club.