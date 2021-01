Le PSG passe la seconde pour Neymar

Il est la priorité du mercato du PSG, Neymar devrait prolonger son contrat avec le club parisien. Comme l'explique Téléfoot ce dimanche, l'international brésilien devrait recevoir une première offre dès la semaine prochaine.

La direction parisienne se montrerait optimiste pour garder le joueur le plus cher de l'histoire du football. Reste à savoir si l'ancien du Barça souhaitera prolonger. Certaines rumeurs en France et au Brésil évoquent que Neymar est la grande priorité du PSG, bien plus que Kylian Mbappé. L'Auriverde est considéré comme le symbole du club de la capitale, ce que le joueur apprécierait et ne serait pas contre poursuivre sa carrière au PSG.

Pour rappel, Neymar compte 97 matches, 79 buts et 46 passes décisives avec le Paris Saint-Germain.