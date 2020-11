Le PSG pourrait convaincre David Alaba

Le défenseur autrichien, David Alaba, est de plus en plus proche d'un départ du Bayern Munich. Sous contrat jusqu'en juin 2021, le latéral gauche n'a toujours pas prolongé avec le champion d'Europe alors que ce dernier insiste pour obtenir sa signature. 'Kicker' annonce ce jeudi que deux clubs seraient sérieusement sur le dossier. Le PSG et le Real Madrid. Cette même source évoque que le club français pourrait convaincre le joueur de rallier la capitale.

En effet, David Alaba demanderait 20 millilions d'euros de prime à la signature et 20 millions d'euros par saison. Une demande qui a refroidi le club espagnol mais pas le PSG. Les parisiens seraient prêt à investir cet argent pour signer Alaba. Néanmoins, un revirement de situation n'est pas à exclure, il pourrait à la dernière minute, prolonger son contrat.