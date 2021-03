Le PSG prend le problème de sécurité à bras le corps

Trop, c’est trop ! La direction du PSG est déterminée à ne plus subir les évènements et les malheurs comme ceux connus dimanche soir à l’occasion de son match contre Nantes (1-2). Deux de ses joueurs, en l’occurrence Marquinhos et Angel Di Maria, ont été cambriolés alors que leurs familles étaient présentes sur les lieux. Un scénario qui ne fait que se répéter et que le club ne veut donc plus le revivre.

Depuis le début de l’ère QSI, une vingtaine de joueurs ont été victimes de cambriolages alors qu’ils accomplissaient leurs devoirs. Rien qu’en 2021, Sergio Rico et Mauro Icardi ont aussi souffert de ces agissements lâches, perpétrés par des malfaiteurs sans scrupule.

Constatant que les mesures habituelles n’étaient pas (plus) dissuasifs, comme les systèmes de vidéo de surveillance ou alarmes, les responsables franciliens se sont résolus à muscler leurs méthodes. Ainsi, et pour un certain temps, ils devraient prendre "une surveillance humaine supplémentaire" d’après ce que révèle L’Equipe dans son édition du jour.

Des mesures déjà prises en 2015

Dans les faits, cela signifie que "un ou deux agents de sécurité" seront mis à disposition des joueurs de l’effectif pro et ils seront postés devant chaque lieu de résidence, et ce vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

Cette mesure, le Paris Saint-Germain l’avait déjà prise en 2015, dans la foulée des attentats survenus en novembre. Avec cette décision, Paris espère ramener un peu de sérénité auprès de ses hommes, afin qu’ils puissent rester concentrés sur leur métier.

Ça ne serait pas un luxe, surtout au vu de l’état de choc qui a été provoqué dimanche. Mauricio Pochettino, l’entraineur de l’équipe, a d’ailleurs reconnu que ses troupes n’étaient pas dans les meilleures prédispositions psychologiques pour terminer la partie face aux Canaris après avoir appris ce qui était arrivé à leurs coéquipiers.

Di Maria a dû, pour rappel, quitter le terrain en plein milieu de la rencontre pour se rendre auprès de sa famille. Celle-ci était heureusement saine et sauve et n’a pas croisé les malfrats, d’après les premières constatations de la police. Un butin de 500000 euros leur a été cela dit volé. En revanche, le père de Marquinhos a été victime de violence physique. Il a reçu plusieurs coups, avant d’être séquestré, lui et sa famille, dans la maison. Les pertes matérielles étaient moins importantes chez la famille du capitaine parisien.