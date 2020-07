Thomas Tuchel serait raide dingue de Marcus Rashford

C'est l'un des éléments importants du projet actuel de Solskjaer avec Manchester United. Jeune et en pleine progression, de plus, c'est un pur produit de la maison. Mais cela ne l'empêche pas d'être convoité par plusieurs clubs.

Le coach du PSG n'est pas indifférent au talent du joueur. Selon 'The Independent', ses dernières performances ont convaincu Thomas Tuchel, qui aimerait bien l'accueillir dans son effectif.

L'entraîneur allemand voit Rashford comme un joueur parfait pour épauler Neymar et Mbappé et, former un trio redoutable, mais aussi comme une alternative à l'un ou l'autre, en cas de départ des deux stars du PSG.

En fait, l'ancien manager de Dortmund estime que l’Angleterre "ne réalise pas à quel point un joueur Rashford est bon."