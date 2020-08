Le PSG prêt à tout pour se défaire de Draxler

Au lendemain de la défaite en finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich, le club s'active sur le marché des transferts. Si le départ de Thiago Silva est déjà acté, c'est celui de Draxler qui est désormais évoqué.

D'après 'Le Parisien', l'idée émanerait du directeur sportif Leonardo puisque celui-ci "pousse fort" afin que le milieu de terrain allemand quitte le club de la capitale.

Toutefois la mission paraît difficile à différents niveaux. En effet, même si dans un passé non lointain le Milan AC puis le Herta Berlin étaient encore évoqués, aujourd'hui ces pistes semblent s'être refroidies. Notamment en cause, le salaire du joueur avoisinant les 7 millions d'euros annuels et auquel il ne compte pas renoncer.

Affaire à suivre donc pour le joueur allemand dont le contrat se termine en juin 2021 avec le Paris Saint-Germain.