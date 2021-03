Le PSG qualifiÃ© pour les quarts mais battu sur tapis vert au match retour

En raison de plusieurs cas de coronavirus dans l'effectif du Paris Saint-Germain, les joueuses se trouvent en quarantaine et n'avaient déjà pas pu jouer le choc de D1 Arkema contre Lyon ce week-end.

Et comme annoncé lors des dernières heures, elles ne se déplaceront pas non plus mercredi à Prague pour le huitième de finale retour de la Ligue des champions contre le Sparta Prague.

Si un report du match était possible, le PSG ne se déplacera donc pas à Prague comme l'a confirmé le club tchèque, qui a annoncé sa victoire sur tapis vert (3-0) dans un communiqué officiel.

"Nos joueuses ne disputeront finalement pas le match retour des 8es de finale de Ligue des champions contre le PSG prévu mercredi. La raison est la quarantaine des joueuses du PSG testées positives au Covid-19. Après un accord entre les clubs et l'UEFA, le Sparta a gagné son match à domicile 3-0 par défaut. Néanmoins, le score accumulé signifie que notre adversaire se qualifie pour les quarts de finale", a annoncé le club tchèque.

Si l'UEFA et le PSG n'ont toujours pas confirmé, les Parisiennes seraient donc déjà qualifiées pour les quarts de finale de la Ligue des champions puisqu'elles avaient gagné 5-0 à domicile à semaine passée. Leur défaite sur tapis vert ne remettrait donc pas leur qualification en jeu.

Le Sparta a tenu à félicité le PSG pour sa qualification, et les Parisiennes d'Olivier Echouafni affronteront donc son grand rival lyonnais en quarts de finale, aux alentours du 23 mars prochain.