Le PSG retrouve la victoire

Faire oublier la défaite face à Lyon et continuer à avancer. Privé de Neymar mais disposant d'un Mbappé nanti d'une nouvelle couleur de cheveux, le PSG connaissait les enjeux ce mercredi, au moment de défier les Merlus pour le compte de la 15e journée de Ligue 1.

Et le PSG entamait la rencontre avec les meilleures intentions. Des velléités offensives matérialisées par une frappe de Gueye dès la 5e minute, détournée difficilement par Paul Nardi, qui allait être très sollicité ce soir... 15 minutes plus tard, Mbappé était stoppé irrégulièrement par Thomas Monconduit, mais l'abitre faisait signe de jouer.

Jouer, Lorient sait aussi le faire. Les Merlus obtenaient ainsi une opportunité après une très mauvaise passe en retrait de Timothée Pembélé vers Thilo Kehrer suite à laquelle Yoane Wissa croisait trop sa frappe rasante du gauche.

Menacé par les contre tranchants des Merlus, le PSG est rentré bredouille aux vestiaires, malgré une transversale suite à une frappe signée Herrera consécutive à une remise de Mbappé.

Le champion de France allait finalement débloquer la situation en début de seconde période (49e). Suite à une faute sur Mbappé signée Rayan Gravillon sur la gauche de la surface de Lorient, le natif de Bondy se faisait justice lui-même afin de vorcer le verrou des Merlus.

Lancé, le PSG marquait un deuxième but par l'entremise de Moise Kean alors que Lorient était réduit à dix suite à l'expulsion de Gravillon. L'attaquant italien réussissait une frappe croisée qui faisait mouche après une passe sublime entre deux défenseurs lorientais signée Rafinha.

Les espaces s'ouvraient pour Paris qui en profitait. Sur un ballon de Julian Draxler, Layvin Kurzawa tentait sa chance et voyait sa frappe heurter la base du montant droit des visiteurs.

Des visiteurs qui auraient pu réduire le score en fin de match. Adrian Grbic devançait Thilo Kehrer pour contrôler de près et trouver le poteau droit de Sergio Rico. Mais plus rien n'allait être marqué dans ce match et le PSG retrouve la victoire.