Le groupe du PSG pour affronter Montpellier

Le PSG s'apprête à connaître un déplacement capital ce samedi dans l'Hérault pour y défier Montpellier. Sevrés de victoire depuis deux journées (défaite à Monaco, nul contre Bordeaux), les coéquipiers de Kylian Mbappé pourraient perdre leur première place au classement en cas de nouvelle contre-performance.

Une rencontre intercalée entre les deux dernières journées de la phase de poules de Ligue des champions, et à trois jours de recevoir l'Istanbul Basaksehir pour tenter de valider la qualification en huitièmes de finale, Thomas Tuchel a notamment décidé de se passer de Neymar et Marco Verratti, titulaires cette semaine à Old Trafford.

"Je pense plutôt qu'on va le laisser à la maison pour qu'il puisse continuer à s'entraîner. On ne peut pas prendre trop de risques avec lui", avait notamment déclaré Tuchel vendredi en conférence de presse à propos du petit milieu de terrain.

"Il veut toujours jouer et être sur le terrain, mais on a vu contre Manchester qu'il était nécessaire qu'il sorte. Il avait des crampes. On l'a utilisé au maximum, mais pour moi c'est le moment de le laisser au centre d'entraînement Ooredoo pour qu'il continue son travail et gagne en capacité pour être un joueur clé pour nous mardi contre Basaksehir."

L'entraîneur allemand devra également faire sans Mauro Icardi, revenu disputer quelques minutes la semaine dernière contre les Girondins, mais de nouveau trop juste. Presnel Kimpembe sera également absent dans les rangs parisiens.

Enfin, plusieurs joueurs sont forfaits de longue date, à l'image de Juan Bernat, Julian Draxler (qui a récemment repris le chemin de l'entraînement) ou encore Pablo Sarabia.

En face, Montpellier sera notamment privé d'Andy Delort, testé positif au Covid-19 pour la deuxième fois depuis le début de la saison. Me meilleur buteur montpelliérain ne pourra donc pas prendre part à la rencontre.

Après la réception des Turcs, mardi, les Parisiens s'apprêtent à connaître un mois de décembre qui pourrait s'avérer décisif en championnat, puisqu'après Montpellier ils défieront deux autres de leurs premiers poursuivants. Ils recevront Lyon le 13 décembre, avant de se déplacer à Lille la semaine suivante.