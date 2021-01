Le PSG se battra jusqu'au bout pour Dele Alli

Mauricio Pochettino a clairement fait comprendre qu'il voulait Dele Alli dans ses rangs et qu'il fera tout ce qui est possible pour que cela se fasse. Malgré le fait que Daniel Levy, propriétaire de Tottenham, ne semble pas vouloir lâcher l'Anglais, les Parisiens ne désespèrent pas, selon Fabrizio Romano, expert sur le marché, et ils se battront jusqu'au dernier jour du mercato s'il le faut.