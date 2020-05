Le PSG sur le dossier d'un jeune de la Roma

Le Paris Saint-Germain va devoir assurer plusieurs recrutements cet été malgré la crise économique provoquée par le coronavirus, ayant plusieurs joueurs en fin de contrat.

Thomas Meunier, Layvin Kurzawa et Edinson Cavani devraient bel et bien partir, alors que le défenseur et capitaine Thiago Silva pourrait être le seul à obtenir une prolongation de contrat.

Le PSG est surtout attentif pour ses postes de latéraux. Et comme à son habitude, Leonardo, directeur sportif du club, cherche des jeunes talents du côté de l'Italie, un marché qu'il connaît bien.

Et selon les dernières informations de la 'Gazzetta dello Sport', le PSG observerait la situation de deux joueurs de la Roma : Lorenzo Pellegrini, et un jeune latéral de 18 ans, Riccardo Calafiori.

Calafiori est sous la responsabilité d'un certain Mino Raiola, et intéresserait le directeur sportif parisien. Le joueur n'a pas encore eu l'occasion de briller avec l'équipe A de la Roma et l'équipe romaine aimerait bien pouvoir conserver son jeune espoir.