Le PSG suspend ses entrainements jusqu’à nouvel ordre

Quelques heures après la décision de la Ligue de football professionnel d'arrêter les championnats, le PSG a fait le choix ce vendredi de suspendre les séances du groupe professionnel jusqu’à nouvel ordre.

Le club n’a pas attendu que la fédération française statue concernant les entrainements, comme elle l’a fait pour les matches, afin de prendre cette mesure forte.

Comme c’est déjà le cas pour d’autres clubs européens comme le Real Madrid, les joueurs du PSG ont été invités à rester chez eux en raison de la crise sanitaire et pour réduire le risque d’être touchés par le Coronavirus. Le centre de formation a également été fermé et les jeunes joueurs priés de ne pas quitter leur domicile non plus.

Des décisions logiques, surtout qu’il n’y a pas de compétition prévue ni sur la scène nationale ni sur la scène continentale pour les Franciliens.

Le match face à Dortmund (2-1), mardi dernier en 8es retour de la C1, aura donc été le dernier que l’équipe de Thomas Tuchel aura joué.