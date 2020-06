Le PSG toujours en discussions pour Bennacer

Leonardo est sur de nombreux dossiers, et la plupart d'entre eux se trouvent en Serie A. En plus de Milinkovic-Savic et Marusic, le PSG suit toujours Ismaël Bennacer.

Le directeur sportif parisien veut des renforts pour son milieu de terrain et le meilleur joueur de la Coupe d'Afrique des Nations intéresse la direction du Paris Saint-Germain.

Selon les informations de 'FootMercato', l'international algérien coûtera au moins 50 millions d'euros, le prix de la clause libératoire qui figure dans le contrat du joueur.

Si le PSG espérait mettre 30 millions d'euros, le média français rapporte que les discussions seraient toujours ouvertes et que Leonardo n'aurait pas encore abandonné la piste Bennacer.