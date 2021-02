Le PSG veut boucler le 'cas Mbappé'

Le feuilleton Mbappé semble être sans fin. La star du PSG est devenue le sujet de nombreuses discussions et débats, pour savoir s'il va finalement continuer à Paris ou s'il va décider d'aller au Real Madrid.

Le club parisien, qui a fait savoir à plusieurs reprises qu'il resterait, commence à prendre la question au sérieux. Selon 'Marca', le club ne veut pas retarder sa prolongation.

Le quotidien espagnol souligne que le PSG veut régler son avenir le plus rapidement possible et il est même question que les pourparlers commencent juste après le 8e de finale retour contre Barcelone.

L'équipe blaugrana se rendra au Parc des Princes le 10 mars prochain et à partir de là, les premiers mouvements auront lieu, dans le but de savoir s'il veut rester au club au-delà de 2022.

Leonardo a récemment déclaré dans une interview à 'France Bleu' qu'ils prendront très bientôt une décision sur l'avenir de Mbappé : "Le temps est venu. Kylian est si grand et unique qu'on ne peut pas en parler".

Pendant ce temps, les Madrilènes attendent le moment optimal pour essayer de le recruter. C'est le grand objectif de 2021 et le rêve de tout supporter madrilène, mais la crise provoquée par le coronavirus pourrait empêcher son arrivée, au moins cette année.

De plus, le journal madrilène insiste sur le fait que s'il ne continue finalement pas au club parisien, le nº7 quittera le club en échange d'un peu plus de 180 millions d'euros.