Le PSG veut chiper Kubo au Real Madrid

Kubo n'a pas encore joué dans un club d'élite, car après avoir été signer par el Real Madrid, il a été prêté à Majorque. Malgré cela, le joueur japonais a attiré l'attention d'un cador européen : le PSG.

Selon 'AS', l'intention de l'équipe parisienne est de le signer cet été. Le directeur sportif du PSG, Leonardo, aurait déjà contacté ses proches pour un éventuel transfert.

Mais Kubo ne rêve que du Real Madrid, il veut, un jour, porter la tunique blanche et briller au Santiago Bernabeu. Le Japonais aurait déjà dit "non" au PSG, il y a un an. Le club de la capitale lui avait proposé quatre millions d'euros par an.

Le footballeur asiatique a déjà montré son potentiel avec le Real Madrid lors de la pré-saison et, bien qu'il sera à nouveau prêté, il est clair que son avenir est au Real Madrid.

De plus, les merengues ne veulent pas vendre leur pépite. Le Real Madrid veut que Kubo continue d'évoluer en Espagne, pour cela, le club priorise avant tout un prêt dans une équipe espagnole.

Si l'on se fie à 'AS', Kubo ne manquera pas de prétendants cet été. Plusieurs équipes espagnoles veulent s'offrir ses services sous forme de prêt.