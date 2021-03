Le PSG souhaite prolonger Xavi Simons

Xavi Simons a fait de sa première apparition en équipe A du PSG cette saison. L'ancien joueur du Barça a impressionné Mauricio Pochettino et le club a décidé de le prolonger.

'France Bleu' a déclaré que le PSG penserait déjà à prolonger le contrat du jeune joueur qui expire en 2022. Le club de la capitale a un an pour convaincre sa pépite.

Simons est arrivé à Paris à l'été 2019 après sa formation à la Masia. Depuis, il progresse à pas de géant et a même fait son apparition en Coupe de France avec Pochettino.

"Je me sens très chanceux de jouer au PSG. Mes coéquipiers m'ont bien intégré et j'ai la sensation de faire partie d'une famille. Je suis au meilleur endroit possible. Jouer au Parc des Princes sous le maillot du PSG est un rêve", a déclaré Xavi Simons à 'PSG Mag'.

Le FC Barcelone semble vouloir récupérer son joueur, c'est pourquoi le PSG pourrait bien prendre de l'avance afin de s'assurer la prolongation du jeune joueur pendant quelques années.