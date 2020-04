Le PSG va prolonger Thiago Silva

La direction du Paris Saint-Germain a entamé des discussions avec Thiago Silva et ses conseillers au sujet d’une éventuelle prolongation.

Malgré son statut de capitaine, ses 35 ans et son très imposant salaire ne jouaient pas en sa faveur.

Le bail du Brésilien arrive en effet à échéance à l'issue de la saison, et alors qu'un départ semblait être l'option la plus crédible, tout a changé dans ce dossier, et voir Thiago Silva rester au Parc des Princes pourrait bien être une réalité.

Le capitaine du club de la capitale a donc désormais de grandes chances d'effectuer une neuvième saison sous les couleurs parisiennes.