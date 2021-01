Le PSG veut quitter la Ligue 1 pour la Super League

La Super League, un projet vieux de 20 ans qui n'a toujours pas vu le jour mais il est de plus en plus populaire et pourrait devenir bien réel.

La FIFA a pourtant prévenu qu'elle sanctionnerait toute équipe qui s'engagerait avec la Super League : "À la suite des récentes spéculations relayées par les médias quant à la création d’une "Super League" européenne fermée par certains clubs européens, la FIFA et les six confédérations (AFC, CAF, Concacaf, CONMEBOL, OFC et UEFA) souhaitent réitérer et souligner sans ambiguïté qu’une telle compétition ne serait reconnue ni par la FIFA ni par la confédération concernée. De ce fait, tout club ou joueur disputant une telle compétition se verrait refuser le droit de participer à une quelconque compétition organisée par la FIFA ou sa confédération."

Néanmoins, 'Le Parisien' explique ce jeudi que la Super League est un projet qui tenterait le PSG. Le but du club parisien est de quitter la Ligue 1, pas assez compétitive, mal dirigée et mal organisée. La Super League permettre aux six premiers du classement de toucher environ 350 millions d'euros. Cette même source évoque que 4 milliards d'euros auraient été trouvés par les créateurs pour financer la compétition.