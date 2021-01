Le ratio de victoires de Liverpool plonge

Le Liverpool de cette saison et celui de la saison dernière sont deux équipes très différentes en termes de chiffres et de résultats. Le ratio de victoire des champions en titre a diminué d'environ 24%, tandis que le ratio de matches nuls a augmenté de 18 % et le ratio de défaites de 5 %.

Ces chiffres sont la preuve du coup de mou que connaissent les Reds, qui ne donnent plus le sentiment d'être des adversaires imbattables comme l'année dernière. Pour autant, cela ne veut pas dire qu'ils ont chuté du sommet de la Premier League, ni en FA Cup ou Ligue des champions. Liverpool a uniquement chuté en Carabao Cup, contre Arsenal.

Jürgen Klopp lui-même a demandé de la compréhension lors d'une de ses dernières conférences de presse. L'équipe, affaiblie par les conséquences de la pandémie de coronavirus, a de sérieux problèmes pour recruter des joueurs lors de ce mercato d'hiver et un certain nombre d'absents importants, comme Virgil van Dijk.

"Nous avons perdu trois défenseurs centraux et personne n'en parle, personne ne dit que c'est quelque chose qui a tout changé pour nous. Personne n'est intéressé. Ni les experts, ni les journalistes parce que nous sommes Liverpool et que nous devons gagner des matchs", a déclaré l'entraîneur sur un ton virulent.