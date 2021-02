Le RB Leipzig continue de se renforcer chez les grands d'Europe

Signer jeune et pas cher et revendre à prix d'or dans quelques années. C'est la stratégie que le RB Leipzig suit depuis un certain temps et qui lui donne de si bons résultats.

Pour le mercato d'été, l'équipe allemande a deux noms sur sa liste, Brian Brobbey de l'Ajax et Folarin Balogun d'Arsenal. Tous deux ont en commun le fait qu'ils sont dans la dernière année de leur contrat et n'ont pas l'intention de le prolonger.

Ce sont deux avant-centres, physiquement similaires, et qui sont déjà montés en équipe première plus d'une fois. Leur valeur marchande varie d'un million et demi pour le Néerlandais à quatre pour l'Anglais.