Le RB Leipzig souhaite prolonger AngeliÃ±o

Le jeune joueur de Manchester City Angeliño a fait a rejoint le RB Leipzig cet hiver sous forme de prêt.

Le prêt se termine le 30 juin, bien que l'équipe allemande souhaite prolonger son contrat pour une autre saison, elle devra toutefois trouver un accord avec les Anglais.

Angeliño a joué 16 matchs pour le RB Leipzig et a inscrit un but et quatre passes décisives. En outre, le jeune homme de 23 ans a fait un appel du pied à Man City, exprimant son désir de continuer à évoluer sous les ordres de Julian Nagelsmann.