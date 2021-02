Le Real a établi un nouveau record en Ligue des champions

Le Real Madrid a obtenu un bon résultat lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions. Sans Benzema, Mendy a marqué l'unique but de la rencontre dans les dernières minutes.

Outre la victoire, le club blanc a établi un nouveau record qui ne cessera de grandir, à savoir qu'il est devenu le club ayant disputé le plus grand nombre de matches à élimination directe de l'histoire de la Ligue des champions.

Le Real Madrid a atteint 100 matches et devance le Bayern Munich et le Barcelone, qui en comptent respectivement 96 et 95.

En outre, comme l'a rapporté 'MD', elle a également été la première équipe à atteindre 50 victoires dans les phases éliminatoires.

L'équipe de Zidane a pris une petite option sur le quart de finale de la Ligue des champions grâce à la victoire 1-0 au match aller. Au match retour, on attendra le retour du '9' du Real Madrid, Karim Benzema.