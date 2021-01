Le Real a le sourire : Liverpool ne convainc pas Alaba

Le mercato d'hiver est ouvert. De nombreux clubs sont déjà à la recherche de renforts pour terminer la saison. Mais il y en a aussi d'autres qui regardent plus loin et se concentrent sur l'été 2021.

En juin, les contrats de nombreux joueurs, dont Alaba, prendront fin. Madrid et Liverpool seraient intéressés par le défenseur à un coût nul. Les Merengues et les Reds sont aux enchères.

'Sky' indique que jusqu'à cinq clubs seraient en train de négocier en ce moment pour Alaba. Malgré toutes les rumeurs sur son départ pour Anfield, Liverpool ne serait pas le favori d'Alaba.

Selon la source citée ci-dessus, Alaba aurait d'autres projets. Liverpool aurait déjà fait une offre pour lui, mais le défenseur ne serait pas très enthousiaste à l'idée d'un passage en Premier League.

Madrid suit Alaba depuis un certain temps déjà. Cette information ferait donc sourire la Maison blanche, qui considère les Reds comme un concurrent redoutable pour tous les joueurs du monde.

Cependant, la clé de son transfert pourrait être son agent, Pini Zahavi. L'agent essaiera de conseiller au joueur d'aller dans le meilleur club possible... et celui qui met le plus d'argent sur la table.