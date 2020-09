Le Real aurait finalement fixé le prix de Bale à 20 millions d'euros

Depuis trois saisons maintenant, Bale ne fait plus l'unanimité au sein du Real Madrid. Alors que les dirigeants madrilènes veulent s'en séparer, ils peinent à trouver un nouveau point de chute au Gallois. En cause, son salaire élevé et le prix que réclamait le Real en échange du joueur.

Cependant, selon 'Mundo Deportivo', il semblerait que le Real ait changé de cap dans le dossier Bale, en effet prêt à tout pour vendre le joueur, les merengue seraient prêt à le céder pour 20 millions d'euros.

Pour rappel, le joueur avait été acheté au club de Tottenham pour un peu plus 100 millions d'euros, faisant de lui, à l'époque le transfert le plus cher de l'histoire du football.