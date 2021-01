Le Real bute sur les petits

Le Real Madrid continue à traquer un Atlético qui a réussi à augmenter son avance lors de la victoire contre Séville, mais les hommes du Cholo savent qu'ils ne peuvent pas se détendre face aux Merengue.

Comme l'explique le journal 'AS', l'équipe de Zinédine Zidane est intraitable contre les équipes les plus performantes de la Liga, alors qu'elle fait le contraire contre celles qui sont moins bien placées.

Et c'est ce que l'entraîneur français doit régler, car avec des adversaires soi-disant plus faciles, il y a un plus grand risque de perdre des points clés dans la lutte pour le titre.

Ainsi, l'équipe madrilène n'a perdu aucun match contre les sept premiers, avec un total de 5 victoires et 2 nuls, soit 6 points de plus que contre les adversaires moins bien classés du championnat.

Si l'on tient compte de ces clubs moins bien classés, Madrid a subi 2 défaites, contre Valence et le Deportivo Alavés. À l'inverse, elle a été la seule équipe à battre l'Atlético, en marquant 2 de leurs 6 buts encaissés en 16 matches.

De plus, Madrid a remporté le Classico et a battu d'autres grands comme Séville et Grenade. Ses deux prochaines échances sont Alavés et Levante, respectivement 16e et 11e.