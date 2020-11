"Le Real Madrid n’est pas pour tout le monde"

À 32 ans et après une année d'inactivité, Fabio Coentrao tente de se relancer du côté du Rio Ave, son club formateur.

Dans un entretien accordé à 'O Jogo', le latéral portugais a évoqué son passage au Real Madrid. "J’ai eu un contrat de sept ans au Real Madrid, avec une prolongation de contrat entre les deux. Le Real, ce n’est pas pour tout le monde", a-t-il lancé.

Avant d'évoquer sa relation avec Cristiano Ronaldo, qu'il a côtoyé lors de son passage à Madrid et en sélection portugaise : "Je dis souvent à mes coéquipiers que j’aimerais qu’ils aient l’opportunité de pouvoir travailler avec lui pour voir comment est Cristiano, comment il travaille. C’est un monstre en plus d’être un grand ami. C’est une très bonne personne. Il est né avec un pur talent auquel il ajoute beaucoup de travail, c’est ce qui a fait de lui le meilleur joueur du monde."

Le natif de Vila do Conde a évolué au Real Madrid entre 2011 et 2018, mais en raison de ses pépins physiques et son hygiène de vie, il n'aura que très rarement le niveau attendu.