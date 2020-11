Le Real de retour dans un stade où ils ont de beaux souvenirs

Le Real Madrid revient dans l'un des stades où il a écrit une autre page de l'histoire du football mondial : le stade olympique de Kiev. L'équipe entraînée par Zidane y a remporté la treizième Ligue des champions de l'histoire du club et retourne maintenant affronter le Shakhtar Donetsk pour la 5e journée de la phase de groupes de cette Ligue des champions (mardi, 18h55).

Le 26 mai 2018, Madrid affrontait Liverpool en finale de la Ligue des champions 2017-18. Les Merengue ont pris l'avantage grâce à un but de Benzema après la pause, mais quatre minutes plus tard, Mané est parvenu à égaliser. Bale, d'une bicyclette, a donné l'avantage au Real avant d'enfoncer le clou à 3-1. Ce match a scéllé la troisième victoire consécutive du Real Madrid en Ligue des champions, après avoir remporté les éditions 2016 et 2017, un autre record dans la légende madrilène.

Inauguré en août 1923, le stade olympique de Kiev a subi plusieurs reconstructions. Deux des plus importantes ont été réalisées avant d'accueillir les Jeux olympiques de 1980 et l'Euro 2012 (remporté par l'Espagne). Cette saison, le Shakhtar joue ses matchs à domicile dans ce stade.