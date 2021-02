"Le Real va faire la mÃªme erreur avec Ramos que le BarÃ§a avec SuÃ¡rez"

Dans des déclarations pour le programme de radio 'El Larguero' pour la 'Cadena SER', l'ancien buteur de l'Atlético Madrid a évoqué l'actualité de la Liga espagnole.

L'ancien international uruguayen s'est particulièrement attardé sur la prolongation de Sergio Ramos, et a choisi de comparer la situation au départ de Luis Suárez du Barça l'été dernier.

"Ce serait dommage de ne pas le prolonger, qu'un joueur avec sa carrière doive aller finir ailleurs. Il est en forme et fait toujours la différence. Sur le plan défensif, il est solide et présent. L'erreur que le Barça a faite avec Suárez, le Real est en train de la faire avec Ramos. C'est un grand joueur et il est plus important que certains jeunes", a prévenu l'ancien joueur de Liga.

"C'est important d'avoir un joueur comme Ramos qui a ce pouvoir comme Cristiano ou Messi, mais ce n'est pas facile de le gérer et de lui fixer des limites. Lorsqu'ils vont trop loin, il faut qu'il y ait quelqu'un de plus haut placé pour fixer la limite. Je ne sais pas si c'est le cas ou non. Il est important pour l'institution d'avoir un joueur de ce calibre et des décisions doivent être prises. Il y a des joueurs qui ont mérité d'être un cran au-dessus et c'est logique car ils l'ont mérité, mais ce cran ne doit pas dépasser certaines limites", a précisé Diego Fórlan.