"Le Real et le Barça sont grands, mais je veux continuer à gagner avec Liverpool"

Liverpool s'est transformé lors des dernières années sous les commandes de Jürgen Klopp, et Mohamed Salah fait partie des joueurs qui ont beaucoup aidé.

Le joueur égyptien est l'une des grandes stars de Liverpool et brille depuis son arrivée en provenance de la Roma. Au point de faire l'objet de nombreuses rumeurs de transfert lors des dernières années.

Dans une interview pour le quotidien espagnol 'AS', le joueur égyptien a parlé de son avenir et de son envie de continuer à gagner des titres sous les couleurs de Liverpool.

"Combien de temps je me vois rester à Liverpool ? C'est difficile, tout est entre les mains du club. Je veux battre des records en tant que Red, mais la décision finale appartient toujours au club", explique l'ailier des Reds.

"Je pense que le Real Madrid et le Barça sont de grands clubs. Qui sait ce qui pourrait arriver à l'avenir, mais pour l'instant je suis concentré sur la Premier League et la Ligue des champions avec Liverpool", assure Salah en répondant aux rumeurs de mercato.

L'Égyptien est aussi revenu sur la finale de Ligue des champions 2018 contre le Real Madrid et sa blessure : "Je crois que tout ce qui arrive à un joueur, cela te rend plus fort pour l'avenir. C'est pour cela que cette blessure est un débat clos pour moi, je n'y pense plus."

Salah a évoqué la course au titre en Premier League et les favoris de la saison : "Je crois que c'est un peu tôt pour parler de favoris et de gagner le titre, mais nous faisons les choses bien, comme d'autres équipes. Nous espérons avoir la plus grande opportunité pour le gagner."