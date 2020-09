"Le Real était le seul club en position de recruter Camavinga cet été"

Le journaliste d'Ouest-France Benjamin Idrac, s'est entretenu avec 'Eurosport France' pour évoquer l'avenir d'Eduardo Camavinga, courtisé par plusieurs géants européens, dont le Real Madrid et le PSG.

"Le joueur a acté qu'il resterait une saison de plus à Rennes, mais ce n'était pas gagné car il ne lui reste que deux années de contrat et aucune discussion n'est en cours au sujet d'une éventuelle prolongation", a-t-il déclaré.

Concernant l'avenir du prodige rennais, le journaliste proche du joueur assure que le club espagnol a de l'avance sur les autres courtisans : "Ils (Real et PSG) travaillent sur le dossier depuis plus d'un an, il y a eu plusieurs rendez-vous. Il y a un lien établi avec le Real Madrid. Ils ont un temps d'avance oui. Le Real était le seul club en position de le recruter cet été.

Il estime qu'il faudra mettre les moyens pour débaucher le milieu de 17 ans : "Ce qui se dit c'est qu'à moins de 100 millions, il ne partira pas. Moi j'ai la certitude qu'à 80 millions d'euros avec bonus, pour atteindre les 100 millions, il partira la saison prochaine", a-t-il conclu.