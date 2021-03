Le Real étudie deux options pour le retour de Ronaldo

Et si Cristiano Ronaldo revenait au Real Madrid ? Marcelo le laisse entrevoir sur les réseaux sociaux, Zidane ne le dément pas et Emilio Butragueño ne l'exclut pas non plus. Mais comment le club y parviendrait-il économiquement ? 'Deportes Cuatro' dévoile son plan possible.

Première option : un contrat d'un an exonéré d'impôts. De cette façon, le Portugais pourrait être déclaré, toujours selon la source susmentionnée, comme un résident hors d'Espagne. Il n'aurait pas à déclarer ses énormes bénéfices provenant des droits d'image.

Mais comment pourrait-il ne pas déclarer ses droits à l'image en Espagne s'il travaille dans ce pays ? Les droits à l'image peuvent être taxés différemment selon qu'ils sont cédés à un tiers, en l'occurrence un club de football, ou gérés d'une autre manière. Cela permet une plus grande marge de manœuvre et les conseillers fiscaux du Portugais seraient chargés de trouver la formule la plus confortable pour lui.

La situation soulèverait un tourbillon de controverses, car la résidence fiscale de Cristiano Ronaldo serait, sans équivoque, l'Espagne. L'Agence fiscale précise que cela est dû au fait que seule une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies : que le travailleur vive plus de 183 jours par an en Espagne, que la base de ses activités principales soit en Espagne et que son conjoint ou ses enfants économiquement dépendants résident en Espagne.

C'est pourquoi il est si important que les droits à l'image puissent être taxés de différentes manières en fonction de leur gestion. Cette possibilité que le Portugais bénéficie d'une meilleure situation fiscale en cas de signature d'un contrat d'un an avec le Real Madrid, il faut le rappeler, est incluse dans la source mentionnée dans le premier paragraphe.

Deuxième option : contrat de plus d'un an, mais avec une réduction de salaire. Dans le cas où Cristiano Ronaldo veut s'engager pour plus d'une saison avec son ancienne équipe, la direction devrait procéder à une baisse de son salaire pour ne pas voir son bilan compromis.

En ce qui concerne le paiement à verser à la Juventus pour sa signature, 'Deportes Cuatro' parle d'un montant symbolique et même l'entrée dans l'opération de joueurs pour alléger le montant résultant. Isco, par exemple, est du goût de la Vieille Dame.