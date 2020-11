Le Real jouera un Inter motivé par sa remontada face au Torino

L'Inter Milan a effectué une remontada sur le Torino avant d'accueillir le Real Madrid lors du prochain match de Ligue des champions (mercredi, 21h00). L'équipe d'Antonio Conte a su remonté de 0-2 en seconde période grâce aux buts d'Alexis et de Lukaku.

Dans les dix dernières minutes du match, un deuxième but de Lukaku et un autre de Lautaro ont fait basculer la rencontre. L'Inter est sur une série de 4 matchs sans victoire en Serie A (deux victoires et deux nuls).

Le Torino a été le premier à prendre l'avantage grâce à un but de Simone Zaza. Le pénalty d'Ansaldi (2-0) accordé par la VAR a rendu les débats compliqués pour l'Inter.

Pourtant, le prochain adversaire des Madrilènes a réagi immédiatement et deux minutes plus tard, Alexis réduisait le score à 1-2 en reprenant un ballon perdu dans la surface de réparation. Quelques minutes plus tard, Lukaku égalise sur une passe du Chilien.

L'Inter a continué d'attaquer dans les derniers instants et Lukaku a donné l'avantage à son équipe grâce à un pénalty converti à la 84e minute. Un dernier but de l'Inter viendra dans les derniers instants, l'oeuvre de Lautaro Martínez.