"Le Real Madrid a manquÃ© de patience avec Theo"

Il y a peut-être de nombreux facteurs qui ont poussé le Real Madrid et Theo Hernandez à se séparer mais l'agent du joueur français sait quel a été le problème : la patience.

"Theo est arrivé à Madrid très jeune. Peut-être qu'ils ont manqué un peu de patience avec lui. Avec les jeunes qui ont de la qualité il faut en avoir beaucoup et leur donner de l'espace", explique l'agent du joueur de Milan.

Quilón est ravi des performances du joueur dans sa nouvelle équipe en Italie : "C'est un club aussi important que le Real, les situations sont immédiates et elles impliquent qu'il y ait de la patience avec les jeunes. Parfois, il faut leur trouver d'autres positions où ils pourront exploiter leurs qualités. C'est ce qui se passe avec Theo."

Milan a payé 20 millions d'euros pour le transfert du joueur français et son agent pense que le talent de Theo rentabilisera cette somme : "Il doit confirmer son niveau à Milan et vaudra bien plus de 50 millions d'euros."

"S'il suit cette trajectoire et qu'il fait le travail qu'il a à faire avec le soutien du club, il pourrait devenir l'un des meilleurs défenseurs latéraux du monde", assure l'agent de l'ancien joueur du Real Madrid.