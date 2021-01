Le Real Madrid a trouvé le successeur de Marcelo

Le Real Madrid a jeté son dévolu sur un successeur à long terme de Marcelo sous la forme du jeune défenseur du Sporting CP, Nuno Mendes.

Le club merengue surveille le jeune homme de 18 ans depuis plusieurs semaines et des rapports sont compilés à l'attention de Zinedine Zidane par la cellule de recrutement alors qu'ils cherchent un remplaçant pour le Brésilien de 32 ans, dont la forme a fait l'objet d'un examen plus approfondi par le staff technique du champion d'Espagne. Le Real a entamé la saison avec Ferland Mendy fermement installé comme premier choix de Zizou au poste d'arrière gauche.

Marcelo sera en fin de contrat en 2022, mais de nombreux observateurs estiment qu'il s'agit de la dernière campagne du défenseur au Real Madrid, conduisant Zidane à chercher un héritier à son vice-capitaine après le départ de Sergio Reguilón à Tottenham.

Mendes a été très apprécié en Primeira Liga cette saison pour sa vitesse, sa capacité à battre ses adversaires et son éthique de travail et a cimenté sa place dans le onze de départ de Rubén Amorim, jouant 13 des 15 matchs diusputés par son équipe en 2020-2021. Le club portugais est bien conscient que Mendes a attiré l’intérêt des gros dépensiers européens et a proposé au jeune un contrat amélioré avant le Nouvel An, pour le prolonger jusqu'en 2025.

Cependant, une clause de libération de 25 millions d'euros incluse dans cet accord est peu susceptible de dissuader les prétendants et Madrid sera confronté à la concurrence de la Juventus, de Liverpool, de Manchester United, de l'Inter et du PSG dans ce dossier.

Pour rappel, Eduardo Inda, un consultant pour l’émission El Chiringuiton, affirme que le Real veut se débarrasser de Marcelo. "Les poids lourds du vestiaire et Zidane sont en colère contre Marcelo, a-t-il déclaré. C'est un joueur récupérable, mais ses coéquipiers ne lui font plus confiance et Zidane partage cette méfiance. Contre Alavés, il a même eu un petit accrocage avec (Raphael) Varane sur des questions tactiques."

Marcelo totalise 571 matches avec le Real Madrid, toutes compétitions confondues. Il y a inscrit 43 buts et offert 102 passes décisives.