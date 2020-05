Le Real Madrid aurait reçu l'accord pour changer le Bernabéu pour Valdebebas

Les travaux initiés au Santiago Bernabéu pourrait empêcher le Real Madrid de jouer ses matches à domicile dans le temple merengue, dans le cas où la Liga reprenait.

C'est pourquoi le Real travaille depuis plusieurs semaines pour jouer à Valdebebas, sur le terrain de la réserve, le stade Alfredo Di Stéfano.

La 'Cuatro' a affirmé ce vendredi que les Merengue avaient obtenu l'autorisation nécessaire de LaLiga pour pouvoir jouer les six matches restants à domicile (contre Eibar, Valence, Majorque, Getafe, Alavés et Villarreal) sur la pelouse du centre d'entraînement des Madrilènes.

Le Di Stéfano, où joue habituellement la réserve du Real, répond à toutes les normes pour accueillir des matches de Ligue des Champions et de Liga.

Le seul inconvénient, c'est que la VAR n'est pas encore installée, et le Real Madrid devra se mettre rapidement au travail pour qu'elle soit mise en place le plus tôt possible.