Le Real Madrid confirme la blessure d'Eden Hazard

Eden Hazard est à nouveau blessé. Après son apparition discrète lors du match de championnat contre Elche, il n'a pas pu s'entraîner lors de la dernière séance d'entraînement avant le match de Ligue des champions contre l'Atalanta. Le club a donné des détails dans un rapport médical officiel.

"Suite aux examens effectués sur notre joueur Eden Hazard par les services médicaux du Real Madrid, il a été diagnostiqué une blessure musculaire au niveau du psoas droit. En attente d'évolution", peut-on lire dans la lettre publiée sur le site de l'équipe madrilène.

Mais qu'est-ce que le psoas et où se trouve-t-il ? C'est un muscle qui assure la continuité de la douzième vertèbre thoracique, en croisant une des lombaires. Sa fonction est de donner de la mobilité à la hanche et elle est indispensable dans un sport comme le football, où l'équilibre et la posture sont essentiels.

Bien que le Real Madrid n'ait pas indiqué de période de repos dans sa déclaration, ce type de blessure laisse généralement les personnes concernées sur le carreau entre quatre et six semaines. Il convient d'être prudent, car, après tout, seuls les médecins des Merengues connaissent l'état d'Hazard.