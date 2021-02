Le Real Madrid contre l'Italie

C'est une sorte de tradition des Merengue. Il est rare qu'ils ne jouent pas contre une équipe italienne à un moment donné dans une compétition européenne. Poursuivant les bonnes habitudes, ils en sont déjà deux cette saison : l'Inter en phase de groupes et l'Atalanta en 8es de finale.

Tout a commencé il y a plus d'un demi-siècle, lors de la première Coupe d'Europe, en 1955-56, comme le rappelle le journal 'AS' dans un article détaillé sur le sujet. Lors de cette édition a commencé ce qui n'était pas encore connu comme une tradition.

Le Real Madrid a affronté Milan en demi-finale. C'est là que commence la rivalité entre les équipes italiennes et les Merengue. Après ce match, 75 suivront. Et les numéros 77 et 78 seront contre Atalanta.

La Juventus est le plus grand rival des Madrilènes. Ils se sont affrontés à 21 reprises, puis l'Inter à 17 reprises, le Milan à 15 reprises, la Roma à 12 reprises, Naples et la Lazio à 4 reprises, le Torino à 2 reprises et un seul match contre la Fiorentina (en finale de la Coupe d'Europe 1957).

Le bilan contre les Italiens est de 40 victoires, 11 nuls et 25 défaites. Le Milan est la seule équipe qui peut se vanter de ne pas avoir perdu plus que gagné contre les Merengue (comme le Torino, mais avec 13 matchs de plus).