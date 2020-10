Le Real Madrid ne réalisera pas le rêve de Pogba

Paul Pogba n'oublie pas le Real Madrid. "Oui, tous les joueurs de foot aimeraient jouer au Real Madrid. Ce serait peut-être un rêve. C’est un rêve pour moi pourquoi pas un jour", a confié le Français en conférence de presse.

Le champion du monde français n'a jamais caché son envie de rejoindre le Bernabéu et n'a pas été loin de signer avec le club madrilène à plusieurs reprises sur les dernières années.

Cependant, le quotidien 'AS' rapporte désormais que Paul Pogba ne serait plus une cible du club de Florentino Perez, et que le milieu de terrain ne devrait pas s'attendre à une réponse de la part du Real Madrid après ce message délivré en conférence de presse.

Si Zinedine Zidane a toujours été intéressé par la possibilité de recruter le joueur, le train de la direction madrilène serait déjà parti. Madrid aurait une nouvelle cible principale pour l'avenir de son milieu de terrain : Eduardo Camavinga.

La même source indique que la direction merengue aurait déjà communiqué à Mino Raiola, l'agent de Paul Pogba, que le joueur n'intéressait plus le club. Les projets du Real Madrid sont bien Français, mais Pogba n'en fait plus partie.