Le Real Madrid de Zidane franchit la barre des 500 buts

Avant le match contre Alavés, le Real Madrid avait deux objectifs en tête : revenir à quatre points du FC Barcelone et marquer le 500e but sous l'ère de Zidane.

C'est désormais chose faite. Et c'est Karim Benzema qui a inscrit ce but si symbolique pour le coach français. Asensio a marqué le 501e but.

Depuis qu'il est sur le banc merengue, Zizou a vu son équipe marquer 501 buts en 207 matches officiels.

Ces statistiques montrent le potentiel du Real Madrid avec le Français aux commandes. De plus, le Marseillais est en passe de garnir son armoire à trophées en tant qu'entraîneur.

En effet, Madrid est tout proche de remporter son 34e titre de Liga, le deuxième pour Zidane à la tête des Blancos, son dernier championnat remonte à 2017.