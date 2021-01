Le Real Madrid dÃ©ment les rumeurs sur Hakimi

D'après divers médias italiens, l'Inter Milan, en grande difficulté économique, n'aurait toujours pas versé l'indemnité de transfert d'Achraf Hakimi au Real Madrid.

Ce matin, le 'Corriere dello Sport' va plus loin et affirme que le Real Madrid, impatient, aurait lancé un ultimatum à l'Inter Milan : soit il paye le montant du transfert (40 M€), soit le Marocain revient à la Maison Blanche.

Une rumeur démentie formellement par le club madrilène dans un communiqué officiel publié ce samedi.

"Concernant les informations publiées par le Corriere dello Sport sur de prétendues tensions entre notre club et l’Inter de Milan, le Real Madrid C.F. tient à affirmer que ces dites informations sont catégoriquement fausses. Le Real Madrid n’a procédé à aucun moment à une prétendue demande de garanties à l’Inter de Milan comme indiqué dans la publication. Les conditions du transfert du joueur à l’Inter font partie des relations contractuelles habituelles et normales entre clubs de football. Et plus encore dans ce cas avec l’Inter de Milan, avec lequel le Real Madrid a toujours entretenu et maintient d’excellentes relations en tant que club historique et ami."